Cabina de camión arde en llamas en carretera a Catarina, en Masaya

Convertida en chatarra quedó la cabina del camión blanco placas M 397-594, al incendiarse en el kilómetro 39 de la carretera a Catarina, en Masaya, la mañana de este lunes.

Presuntamente el siniestro fue provocado por el recalentamiento del motor del pesado vehículo cuando subía una pendiente.

Al ver que las llamas salían del motor, el conductor Ismael Castillo detuvo la marcha y junto a sus ayudantes, entre ellos Juder Jirón, se bajaron rápidamente.

Juder Jirón dijo que aunque trataron de sofocar el siniestro con el extintor que andaban, las llamas se extendieron rápidamente por toda la cabina, por lo que llamaron a los bomberos para que llegaran a apagar el fuego.

El trabajador dijo que salieron a las 4 de la madrugada de Managua y se dirigían hacia el departamento de Rivas, a entregar jugos y gaseosas, los cuales no fueron alcanzados por el fuego.