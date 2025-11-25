Buscan adulto mayor con Alzheimer desaparecido en la capital

La familia del señor Fabio Juárez, de 73 años, activó una alerta de búsqueda urgente tras su desaparición.

Se busca a Fabio Juárez, de 73 años

El señor Juárez, quien padece de la enfermedad de Alzheimer, fue visto por última vez el día lunes 24 de noviembre de 2025 a la 1:00 PM, luego de salir de su casa de habitación en la zona de Las Palmas, Distrito 2 de Managua.

Al momento de su desaparición, don Fabio Juárez andaba puestos una camisa de vestir manga corta rayada de color rojo vino con azul, pantalón jeans negro y una gorra azul con blanco que, en la parte de atrás, dice «TORONTO».

La familia solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero o que lo vea, contactar de inmediato a los siguientes números telefónicos: 8521-8180 o 8759-7647.

