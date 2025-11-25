Buscan adulto mayor con Alzheimer desaparecido en la capital
La familia del señor Fabio Juárez, de 73 años, activó una alerta de búsqueda urgente tras su desaparición.
El señor Juárez, quien padece de la enfermedad de Alzheimer, fue visto por última vez el día lunes 24 de noviembre de 2025 a la 1:00 PM, luego de salir de su casa de habitación en la zona de Las Palmas, Distrito 2 de Managua.
Al momento de su desaparición, don Fabio Juárez andaba puestos una camisa de vestir manga corta rayada de color rojo vino con azul, pantalón jeans negro y una gorra azul con blanco que, en la parte de atrás, dice «TORONTO».
La familia solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero o que lo vea, contactar de inmediato a los siguientes números telefónicos: 8521-8180 o 8759-7647.
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