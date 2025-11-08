Buscan a niño de 8 años que se extravió hace 5 días en Waspán, Caribe Norte

Los familiares de Jonathan Henry, de 8 años de edad, se encuentran angustiados, por su extravío desde hace 5 días, a orillas del río Coco, en Waspán, Caribe Norte.

El niño Jonathan Henry, salió de casa a comprar caramelos y galletas a la venta, y no regresó.

El infante, vestía camisa de color rojo y una calzoneta de color negro. La denuncia de los familiares ante las autoridades policiales, es que el menor, salió de su casa sin permiso de la persona responsable.

Cualquier información llamar a la Policía Nacional, o bien llamar al celular: 8844 – 8335.