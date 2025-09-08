type here...
Buscan a nicaragüense que desapareció desde hace varios días en Valencia, España

Por Jhonny Martínez
Una pinolera identificada únicamente como Sayra del Carmen R. R. desapareció en Valencia, España, desde el jueves 4 de septiembre, y su familia en Nicaragua se encuentra sumamente preocupada por el hecho.

¿Has visto a Sayra del Carmen? Desaparecida en Valencia
¿Has visto a Sayra del Carmen? Desaparecida en Valencia

Sayra tiene 39 años, mide 1,60 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo negro y largo, y los ojos castaños.

De momento se desconocen las circunstancias en que desapareció la compatriota cuyo caso se ha viralizado en diversas redes sociales en busca de información que ayude a localizarla.

