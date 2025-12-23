Buscan a nica en Costa Rica por llevarse a dos hijas sin permiso de su madre

Las autoridades de Costa Rica están buscando pistas que ayuden a localizar al nicaragüense Manuel Edwin Polanco Aguilar, quien fue denunciado por llevarse a sus dos hijas de 8 y 5 años, sin el consentimiento de su madre.

Costa Rica busca a Manuel Polanco y sus hijas desaparecidas

La denuncia fue interpuesta por María Selena Rostrán Ortega, mamá de las niñas, quien dijo que Manuel Polanco se le llevó a sus hijas de nacionalidad tica, de Río Cuarto de Alajuela, con presunto destino a Nicaragua.

Según la denuncia interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial, el hombre se llevó a las niñas mediante engaños, ya que el jueves 18 de diciembre las prestó para celebrarle el cumpleaños a una de ellas y ya no las devolvió.

El sábado la hija mayor llamó a su madre desde un teléfono privado y le dijo que su padre la llevaría a comprarle un teléfono celular por su cumpleaños.

El domingo, su madre fue a buscarlas a la casa del hombre ya que este no contestaba y se enteró que había renunciado a su trabajo y se había ido presuntamente rumbo a Nicaragua con las niñas.

El Organismo de Investigación Judicial solicitó a la población que si alguien tiene información sobre el paradero de las niñas lo comunique de forma urgente al número celular 800-8000- 645 de manera confidencial.

