Buscan a “Grinch” que por odio a la Navidad robó luces y adornos en calles de Corinto

La Policía Nacional está buscando a un delincuente de identidad desconocida quien fue fotografiado y grabado en video cuando robaba las luces y otros adornos navideños instalados por la alcaldía municipal en Corinto, Chinandega.

El descarado sujeto cometió los robos la mañana de este miércoles en los árboles colocados en el boulevard de la Avenida Japón y en la calle nueva Corinto, donde algunas personas le dijeron que no lo hiciera, pero le valió un comino.

En el video y las fotos se observa cómo el individuo actúa con total normalidad, como si nada estuviera pasando, retirando las decoraciones sin ningún tipo de temor o prisa, para, seguramente ir a venderlas para consumir licor o drogas.

Las autoridades municipales acababan de instalar los adornos para el disfrute de la población en esta temporada navideña, pero al ser afectadas por el delincuente lo que corresponde es exigir que se le aplique el peso de la ley.