Buscan a extranjera que abandonó hospital tras sufrir accidente de surf en Tola, Rivas

La joven de nacionalidad alemana Helena Palasthy, de 26 años, se extravió desde la mañana de este sábado al salirse del Hospital Gaspar García Laviana, en Rivas, donde permanecía en observación médica.

La joven sufrió un accidente de surf en el municipio de Tola, la tarde del viernes, y según el informe médico, fue golpeada en la cabeza por una ola, lo cual le provocó contusión cerebral.

Inicialmente fue atendida en la clínica Roberto Clemente y posteriormente trasladada al hospital de Rivas.

La paciente, que lleva dos semanas en Nicaragua fue ingresada consciente, con signos vitales estables.

Sin embargo, según el personal médico, presenta signos de desorientación y abandonó el centro asistencial vistiendo una bata hospitalaria a eso de las 6:30 de la mañana de hoy.

Las autoridades hospitalarias solicitaron la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero y garantizar su seguridad, debido a su estado de salud y a que no tiene familiares en el país.