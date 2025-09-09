type here...
Buscar
34.7 C
Managua
martes, septiembre 9, 2025
Destacadas

Buscan a conductor de InDrive que desapareció con todo y carro en Managua

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Muy angustiados se encuentran los familiares de Juan Hermes García Hernández, de 31 años, quien desapareció después de salir a prestar servicios como conductor de la plataforma en InDrive en Managua.

García Hernández salió a laborar en un auto marca Kia modelo Río color gris con placas LE 15-244 y su última ubicación conocida fue en Multicentro Las Américas, ayer lunes.

Al momento de salir de su casa, Juan Hermes vestía con short azul, camisa roja, botas color gris y portaba una gorra.

A pesar de que sus familiares han tratado de contactarlo, su teléfono sale apagado y lo que más preocupa es que nunca antes había dejado de llegar a su casa, ubicada en la comarca Esquipulas, en Managua.

Su familia pide a la población que, si saben de su paradero o han visto su carro, llamen al celular 8462 2425.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456