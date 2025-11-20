Buscan a adolescente que desapareció tras ser levantada por sujeto de moto negra

Muy preocupada se encuentra la familia de la adolescente Milagros Rivas, de 14 años, quien desapareció en el sector del parque Las Piedrecitas, la tarde de ayer miércoles 19 de noviembre.

Milagros Rivas, de 14 años

Se conoció que la jovencita llegó al parque acompañada otra adolescente y en ese punto la recogió un joven en una moto marca Pulsar color negro, quien ya está siendo identificado y rastreado por las autoridades.

La menor es estudiante de sexto grado del colegio Fernando Gordillo y habitaba en el barrio Santa Ana Sur, en las inmediaciones donde fue La Nicalit, Distrito 2 de Managua.

Su familia pidió a quien tenga información sobre su paradero por favor puede comunicarlo a los teléfonos celulares números 8333 0214 o 5866 0641.

