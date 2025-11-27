Bus sin frenos casi cobra la vida de motociclista y pasajero en Juigalpa

El motociclista Javier Suárez Salomon y otra persona que lo acompañaba resultaron golpeados al ser atropellados por un bus que se fue hacia atrás en la esquina de la CST en Juigalpa, Chontales.

Cazadores de noticias dijeron que el bus matrícula CT 231 cubre la ruta 6 y cuando el conductor intentó detenerse en una pendiente, fallaron los frenos y la unidad se fue de retroceso, impactando la moto placa CT 181-83.

Los testigos informaron que, tras la colisión, el motociclista que realizaba labores de delivery y su pasajero quedaron prensados bajo la unidad de transporte colectivo.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional para investigar las causas del accidente y determinar responsabilidades.