type here...
Buscar
31.7 C
Managua
martes, agosto 26, 2025
Destacadas

Bruto acuchilla en el abdomen a su compañera de vida en Mateare

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Claribel de los Ángeles Báez Trujillo, de 36 años, fue ingresada al hospital Lenin Fonseca esta madrugada a causa de una grave herida en el abdomen, propinada presuntamente por su compañero de vida.

El hecho ocurrió en el barrio Casimiro Sotelo, en el municipio de Mateare, Managua, cuando la pareja sostuvo un “bochinche” y el hombre se armó de un cuchillo y atacó a doña Claribel, clavándoselo en el abdomen, provocandole una larga y profunda herida que le dejó expuesta las vísceras.

“Yo, logre gritar y aprovechando que él anda con sus tragos lo avente contra una mesa y logre salir de la casa y pedir ayuda a mis vecinos”, dijo doña Claribel Báez.

Autoridades policiales fueron alertadas del caso y tomaron cartas en el asunto, mientras un equipo de cirujanos de dicho centro asistencial evaluaba a la paciente para operarla y determinar los daños internos.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456