Borrachos lesionan a fanática al atacar buses de barra de Los Toros de Chontales en Masaya

La joven Emily Solís resultó con heridas en el rostro y posible fractura en el brazo derecho anoche cuando un grupo de borrachos quebró a pedradas las ventanas de varios buses de los fanáticos de los Toros de Chontales, en Masaya.

El ataque fue cometido por los irresponsables sujetos cuando las unidades de transporte salían del parqueo del Estadio Roberto Clemente, en donde los Toros derrotaron 2 – 0 a las Fieras del San Fernando.

La Policía Nacional investiga el paradero de quienes lanzaron piedras a los buses, lesionando a la joven Solís.

Al llegar a su casa en Juigalpa, Emily Solís, relató que fueron momentos de pánico los que vivieron todos los que viajaban en los buses y gracias a la rápida reacción de los conductores salieron rápido del lugar y se trasladaron al hospital de Granada, donde la atendieron por las heridas.