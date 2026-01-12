Bochinche entre parientes borrachos deja 2 primos muertos en Madriz

Los ciudadanos Misael Inestroza González de 23 años, y su primo Eddy Torres Inestroza de 25, resultaron fallecidos en medio del bochinche que protagonizaron junto a otros parientes, y al calor de los tragos.

En la trifulca registrada este lunes, en la comunidad Los Encinos del municipio de Las Sabanas, en el departamento de Madriz, también resultó herido de gravedad, el pariente Roberto Pablo Inestroza Sánchez, quien fue trasladado al hospital de la zona.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que los cuerpos de Misael y Eddy quedaron con las vísceras expuestas a causa de las graves heridas de arma blanca.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del crimen se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles.