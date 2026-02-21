Boaco: Motociclista perece al impactar en parte trasera de un camión en Teustepe

Un motociclista identificado solamente como Erick, perdió la vida de forma inmediata al estrellarse en la parte trasera del camión placas MT 17-685. El impacto fue tan violento que la cabra metálica quedó incrustada en el pasado automotor.

El mortal accidente de tránsito se registró la noche de este sábado, en la comunidad La Flecha del municipio de Teustepe, en el departamento de Boaco.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidenta vial se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles sobre la tragedia que dejó como saldo una persona muerta.