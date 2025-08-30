type here...
Blufileño acusado por narcotráfico internacional es extraditado de Costa Rica a Estados Unidos

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Las autoridades de Costa Rica extraditaron a Estados Unidos al nicaragüense Alexander Zacarías Herrera Hernández, de 49 años, quien era solicitado por el delito de narcotráfico.

Alexander Herrera estaba circulado con nota roja por la Interpol desde el 2012 y era buscado por Estados Unidos por sus nexos con una organización delictiva relacionada con narcotráfico.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica entregó a Herrera a la DEA de Estados Unidos, tras ser capturado por actividades de narcotráfico y sicariato en la zona de Limón, zona del Caribe costarricense.

Herrera Hernández también tiene cuentas pendientes en Bluefields, de donde es originario por el mismo delito de narcotráfico.

