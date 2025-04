Biografía de Jacobo Marcos Frech: Psiquiatra nicaragüense de origen palestino

En los próximos días Nicaragua inaugurará el nuevo Centro de Salud Mental que llevará el nombre del militante, combatiente, profesional de la Psiquiatría, y héroe Palestino-Nicaragüense, el Doctor Jacobo Marcos Frech.

Su sobrina, Elsa Basil, hija de la Heroína Palestina-Nicaragüense, Leyla Suad Marcos Frech, Hermana de Jacobo, nos compartió esta brillante y viva Biografía, que retrata el Amor de Jacobo a la Libertad, a la Liberación, y su Compromiso con sus dos Pueblos Heroicos, Palestina y Nicaragua.

El doctor Jacobo Marcos Frech junto al Presidente Daniel Ortega, en los años 80

Biografía del Doctor Jacobo Marcos Frech

I. Origen, familia y raíces palestinas

Jacobo Marcos Frech nació el 28 de diciembre de 1943 en Managua, Nicaragua, en el seno de una familia de origen palestino profundamente arraigada en los valores de justicia y libertad. Su padre, Jorge Jacobo Marcos Bendeck (1917–1980), había vivido su infancia y juventud en Palestina, y al establecerse en Nicaragua, llevó consigo una memoria viva de su tierra natal. Su madre fue María Frech (1916–1976).

Desde pequeños, Jacobo y sus hermanos crecieron con un sentido claro de pertenencia a la causa palestina. Su padre les hablaba con pasión sobre la importancia de la soberanía, del derecho de un pueblo a vivir en su tierra con dignidad, y esa semilla germinó con fuerza en ellos. Jacobo, Suad, Zuhayla y José Marcos Frech encontraron cada uno su modo de comunicar esa convicción: en la medicina, en la poesía, en la militancia, en la docencia, y sobre todo, en una vida vivida con conciencia política.

Jacobo no fue solo un médico; fue un hombre que creyó profundamente que la salud de un pueblo también pasa por su libertad, y en ese cruce entre lo íntimo y lo histórico, construyó una vida de entrega.

II. Formación y despertar político

Durante su juventud, Jacobo se formó como médico psiquiatra, etapa durante la cual comenzó también su acercamiento activo a la política revolucionaria. Para él, no había contradicción entre el bisturí de la mente y la lucha por una sociedad más justa. Al contrario: la salud mental, la dignidad del ser humano y la libertad colectiva eran partes de un mismo tejido.

Su involucramiento con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue profundo y comprometido. Jacobo no solo fue militante: fue formador de cuadros, sembrador de ideas, alguien que tendía puentes humanos. Eduardo Contreras, uno de los primeros comandantes del FSLN, lo consideró su mentor y tomó el seudónimo de “Comandante Marcos” en honor a él.

El 11 de diciembre de 1975, Jacobo fue capturado y torturado por la dictadura somocista, según documentó Amnistía Internacional. Soportó golpes, descargas eléctricas y condiciones inhumanas. Su resistencia no fue sólo política, sino también espiritual: no traicionó, no se quebró, y esa entereza dejó una huella indeleble en quienes lo conocieron.

Desde los años 70, Jacobo se unió activamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue arrestado el 11 de diciembre de 1975 durante la dictadura de Somoza y sometido a torturas —incluyendo golpes y descargas eléctricas— según informes de Amnistía Internacional.

Durante su militancia:

• Reclutó a Eduardo Contreras, quien adoptó el seudónimo “Comandante Marcos” en su honor. Contreras lideró el comando “Juan José Quesada”, una célula clave en la lucha sandinista.

• Mantuvo una relación cercana con la dirigencia del FSLN, como lo muestra una fotografía donde aparece junto a Daniel Ortega en los años 80.

• Muy cercano a la Cra. Rosario Murillo. Se dice que trabajó en muchos momentos como asesor (aunque no hay constancia de ello. )

• Participó en la formación de cuadros revolucionarios estudiantiles, combinando su trabajo como médico con la organización política clandestina.

III. Revolución y servicio médico

Durante la década de los ochenta, ya con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, Jacobo trabajó como psiquiatra en el Hospital Militar Central de Nicaragua, donde atendía a combatientes que cargaban con las cicatrices invisibles de la guerra. Muchos soldados llegaban con traumas severos, y Jacobo los recibía con paciencia, empatía y una mirada que entendía el alma herida detrás del uniforme. Jacobo fue uno de los médicos que inauguró este hospital.

Su trabajo no se limitó al hospital: también colaboró en el diseño de políticas públicas de salud mental y participó en redes internacionalistas que fortalecían el sistema de salud del país. Aunque no hay registros oficiales que lo documenten, su labor coincidió y probablemente se entrelazó con la del Equipo Internacionalista de Salud Mental México-Nicaragua, un grupo clave en esos años.

Su consultorio era también un espacio de conversación política, de reflexión sobre el dolor, la dignidad y la posibilidad de sanar.

IV. Compromiso internacionalista

Palestina en el corazón

Jacobo y su hermana Leyla Suad Marcos Frech también fueron militantes pro-palestinos en los años 80, vinculándose con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Participando activamente en procesos e incluso en la lucha armada de Palestina en el Líbano.

Este compromiso internacionalista formaba parte de su visión global de la lucha por la justicia social.

La lucha por una Palestina libre nunca abandonó su pensamiento. Jacobo y su hermana Suad Marcos Frech, poeta y militante, participaron activamente en iniciativas vinculadas a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) durante los años ochenta. Para ambos, el arte y la política eran inseparables, y sus voces contribuyeron a internacionalizar el sufrimiento —y también la esperanza— de su pueblo ancestral. Se dice que él fue el punto de conexión entre el FSLN Y la OLP en Europa. Así es que se fue a entrenar al Líbano en 1970.

En su forma de hablar, de escribir, de escuchar a un paciente, había siempre algo de Palestina: una ternura herida, una dignidad que no se rinde.

V. Expresión artística y compromiso cultural

Además de su labor médica y política, Jacobo fue autor de la obra teatral “Juan Arde”, presentada en la sala “Pilar Aguirre” del Teatro Nacional Rubén Darío y en el IV Festival Centroamericano de Teatro en San Salvador, en 1996. La obra proponía una reflexión sobre el conflicto interior del ser humano, representado por el ego y el superyó divididos en tres actores en escena.

Aunque algunos críticos señalaron limitaciones en el texto, la obra reveló otra dimensión de Jacobo: su vocación por explorar el alma humana a través del arte. Era su forma de tender un puente entre la psiquiatría y la dramaturgia, entre el silencio del trauma y la voz del escenario.

VII. Últimos días y legado

Jacobo pasó sus últimos días rodeado de amigos y mar, entre las playas de Masachapa y Pochomil. Se le recuerda allí caminando descalzo, dejando que la brisa hiciera lo que no pudieron las dictaduras: robarle la sonrisa. Vivió sus últimos años en el Crucero por temas de salud. Murió el 5 de marzo de 2005 en Managua en el hospital Manolo Morales producto de una infección renal. Se fue en silencio, pero con la serenidad de quien supo vivir con coherencia.

El Gobierno de Nicaragua y diversas organizaciones culturales y políticas han rendido homenaje a su figura. Tras la muerte de su hermana Suad Marcos en 2024, se renovaron los reconocimientos a ambos, resaltando su contribución a la Revolución Popular Sandinista y a las luchas por los pueblos del mundo.

VIII. Perfil personal y profesional (resumen)

• Nombre completo: Jacobo Marcos Frech

• Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1943

• Fallecimiento: 5 de marzo de 2005, en Managua, Nicaragua

• Profesión: Médico psiquiatra

• Obra literaria conocida: Juan Arde (1996)

• Hermana: Leyla Suad Marcos Frech (poeta y militante)

Hermanos: Zuhayla y José Marcos Frech

Padres: Jorge Jacobo Marcos Bendeck y María Frech

Origen familiar: Descendientes de inmigrantes palestinos llegados en 1913 desde Belén

Jacobo Marcos Frech no fue solo un médico o un revolucionario. Fue un ser humano profundamente consciente, un hombre que vivió con ternura política, con dolor lúcido, con esperanza persistente. En cada testimonio sobre él hay algo en común: la sensación de haber conocido a alguien íntegro, que entendía que sanar y luchar, al final, son gestos del mismo amor.