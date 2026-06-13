Beisbolista fue ultimado a tiros en la reserva Indio Maiz, en El Castillo, Río San Juan

El jugador de béisbol Álvaro Hurtado Martínez falleció tras ser atacado con un arma de fuego en el sector conocido como La Managüita, ubicado dentro de la Reserva Indio Maíz, en la jurisdicción del municipio El Castillo, departamento de Río San Juan.

De acuerdo con fuentes locales, el suceso se originó cuando el joven deportista sostuvo una acalorada discusión con otro sujeto, al calor de los tragos.

En medio del altercado, el agresor desenfundó un arma de fuego y realizó las detonaciones en contra de la humanidad de Hurtado Martínez.

En un intento por salvarle la vida, el herido fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario en la ciudad de San Carlos; sin embargo, debido a la gravedad de los impactos, se rindió ante la muerte en el trayecto.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del autor del crimen.