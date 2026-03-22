Bayardo Arce es visitado por su hermano

El Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio del Interior dio a conocer fotografías de la visita realizada el pasado viernes al Sr. Bayardo Arce Castaño por su hermano Gerardo Arce Castaño.

Visita familiar a Bayardo Arce Castaño

La publicación respondió a un requerimiento público aparentemente malintencionado de quienes se identifican como familiares del detenido.

«Cualquier otra idea o publicación responde a la intención evidente e irresponsable de descalificar y desprestigiar al Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio del Interior de Nicaragua», señaló el comunicado oficial.

La institución adjuntó fotografías como evidencia de que se permitió la visita familiar al privado de libertad, cumpliendo con los protocolos establecidos para estos encuentros en los centros penitenciarios del país.

El señor Bayardo Arce Castaño actualmente se encuentra detenido por el delito de blanqueo de capitales.