Batalla de Tiktokers: Nicaragua vs El Salvador este viernes en estadio de Fútbol

En punto de las 7 de la noche, dará inició este viernes, el partido entre tiktokers de Nicaragua y El Salvador, en el estadio Nacional de Fútbol en Managua, así lo dio a conocer José Ramón Quintanilla, mejor conocido como JR, organizador del evento.

“Los muchachos están más que preparados para echarla toda mañana y ganar el partido, contamos con entrenadores profesionales y un preparador físico”, dijo JR director técnico de la selección pinolera y organizador del evento.

Agregó que desde las 5 de la tarde, se abrirán las puertas del Estadio, tendremos muchas sorpresas, como representaciones de bailes folclóricos, la realización de juegos nicas como los encostalados y el ganador se llevará 3 mil córdobas.

Por la tropa nica participan la Linda Nica, el Negro Copete, Boanerges Miranda, Freiser, Pablito, JR, el portero Gabriel Urbina, entre otros. En tanto, entre el once de creadores de contenido cuzcatlecos están: La Moysito y Ricky, quien es el director técnico.

En el medio tiempo del partido que durará 90 minutos, se presentará el cantante panameño Joey Montana, con su mejor repertorio.

JR recordó el compromiso que tiene los creadores de contenido nicas en La Ceiba, Honduras, ante la tropa catracha, el próximo 31 de octubre.

“Si ganamos vamos con los tiktokers de Guatemala, y tal vez podríamos también jugar ante los creadores de contenido colombianos, quienes han demostrado interés de competir con nosotros”, agregó JR.

JR agradeció a los patrocinadores del evento y a los nicaragüenses por el apoyo demostrado, pues ya se han vendido gran parte de los boletos.

El partido será transmitido por el canal de YouTube de JR, y espera que al igual que en el partido ante Honduras, se conecten muchas personas y disfruten del partido. “En el juego pasado en redes tuvimos más de 2 millones de visualizaciones y 400 mil personas conectadas”, destacó JR.

