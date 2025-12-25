Balneario San Jorge y Centro Turístico de Granada entre los más visitados este 25 de diciembre

Las familias nicaragüenses aprovecharon este 25 de diciembre, para darse un rico chapuzón en distintos balnearios del país.

Entre los destinos más visitados están el balneario San Jorge, ubicado en el departamento de Rivas; y el centro turístico de Granada.

La amplitud del lago Cocibolca y sus costas fueron el espacio para disfrutar de un paisaje espectacular, caminatas y juegos de arena.

A esto se suman los viajes en lancha sobre las agras del Gran Lago de Nicaragua y su variedad gastronómica disponible en las chozas de los comerciantes.

En La Gran Sultana, hasta las 12 del mediodía de hoy, las autoridades contabilizaron más de 6 mil visitantes que ingresaron al centro turístico de Granada.

Los turistas nacionales colocaron mesas y hamacas debajo de los árboles de Chilamate, para disfrutar la brisa y la vista del Lago Cocibolca.

En el punto, los veraneantes disfrutaron la comida y bebida que llevaron de sus hogares, para “calmar el tigre” y darse el último chapuzón del año.

Por su parte, los visitantes destacaron el Plan de Seguridad Ciudadana y despliegue de efectivos policiales en las carreteras, para la prevención de accidentes de tránsito.