miércoles, agosto 20, 2025
Ayudante muere en vuelco de camión cargado de piedras canteras en Esquipulas

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

De forma inmediata falleció este miércoles César Antonio Pichardo Urbina, de 35 años, al volcarse el camión en que viajaba en la comunidad El Zapotal, kilómetro 177 de la carretera a Muy Muy, en Esquipulas, Matagalpa.

Trágico accidente: muere César Pichardo al volcar camión
Cazadores de noticias informaron que el camión cargado de piedras canteras era conducido por Cristofer José Reyes Reyes, quien dijo que perdió el control del pesado vehículo y se volcó después de trabársele el timón.

El infortunado César Pichardo Urbina era el ayudante del camión y al momento del vuelco las piedras canteras que iban trasladando le cayeron encima, causándole la muerte por las múltiples lesiones que le causaron.

El cuerpo del fallecido fue recuperado por los Bomberos, ya que estaba prensado entre las piedras canteras, mientras que Cristofer Reyes fue llevado al centro de salud “Margarita Solano Sevilla”, del municipio de Esquipulas.

