Ayudante de camión muere electrocutado por cable de alta tensión en Jinotega

El joven Víctor Enrique Alvarado Blandón, de 19 años, murió la tarde de este jueves al recibir una descarga eléctrica, en la comunidad Los Cerrones número 2, en Jinotega.

El muchacho se ganaba la vida como ayudante del camión placa JI 111-35, manejado por Manuel González, cuando sufrió la descarga eléctrica, en circunstancias investigadas por la policía jinotegana.

Víctor Enrique habitaba en el barrio San Luis, en la ciudad de las Brumas, donde esta noche se realiza su vela.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya relevan que 4 nicaragüenses han muerto electrocutados este año por corriente alterna, en distintas circunstancias. Y han ocurrido en Chontales, Caribe sur, Matagalpa, y ahora Jinotega.