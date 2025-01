Avioneta se estrella, se incendia y cae al mar en Brasil

Un fatal accidente aéreo ocurrió en el aeropuerto de Ubatuba, estado de Sao Paulo, Brasil, cuando una avioneta privada modelo Cessna 525 CJ1 se incendió durante el aterrizaje, provocando la muerte del piloto y dejando 5 personas heridas.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el dramático momento en que la aeronave, envuelta en llamas, se salió de control a alta velocidad, atravesó una avenida con tráfico y finalmente explotó en el paseo marítimo de la playa Cruceiro, donde se encontraban varios transeúntes.

Entre los sobrevivientes se encuentra una familia compuesta por dos adultos y dos niños, procedentes del estado de Goiás, quienes fueron rescatados de los restos de la aeronave y trasladados inmediatamente a un centro hospitalario.

Adicionalmente, una peatona que se encontraba en el área sufrió una lesión en el pie y requirió atención médica.

Las autoridades informaron que el vuelo había partido del aeropuerto Mineiro en el estado de Goiás, y al momento del aterrizaje en Ubatuba las condiciones climáticas se tornaron adversas, con la pista mojada, lo que podría haber contribuido al fatal desenlace.

This is the moment one of the children was rescued alive after a plane crashed on Ubatuba beach in São Paulo, Brazil today…. pic.twitter.com/NtQiYYF2IW