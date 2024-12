Avión de Azerbaijan Airlines se estrella dejando al menos 30 muertos en Kazajistán

Un vuelo comercial de Azerbaijan Airlines que transportaba 67 personas sufrió un trágico accidente este miércoles en las cercanías de Aktau, Kazajistán, dejando al menos 32 sobrevivientes y un número aún no confirmado de víctimas fatales que podría superar las 30 personas, según reportes oficiales.

La aeronave, un Embraer 190 que cubría la ruta desde Bakú, Azerbaiyán, hacia Grozni, Rusia, se vio forzada a realizar un aterrizaje de emergencia a tres kilómetros de Aktau, tras lo cual se desató un incendio que fue controlado por equipos de bomberos locales.

El Ministerio de Emergencias de Kazajistán confirmó que 29 sobrevivientes, incluyendo dos menores, fueron trasladados a centros hospitalarios.

La diversidad de nacionalidades a bordo refleja la naturaleza internacional del vuelo, con 42 ciudadanos azerbaiyanos, 16 rusos, seis kazajos y tres kirguises entre los pasajeros.

Según Rosaviatsia, la autoridad de aviación civil rusa, el accidente podría haberse originado por el impacto de un ave que provocó una emergencia a bordo, obligando al piloto a desviarse hacia Aktau.

Testimonios dramáticos han emergido a través de videos en redes sociales, donde se observa a sobrevivientes ayudando a otros pasajeros a alejarse de los restos de la aeronave.

Las autoridades médicas han confirmado la recuperación de cuatro cuerpos, mientras que reportes preliminares indican que ambos pilotos habrían perdido la vida en el siniestro.

New video shows plane carrying 72 people crashing near Aktau Airport in Kazakhstan. At least 10 survivors pic.twitter.com/SKGdc1vqFa