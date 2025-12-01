Avión aterriza de emergencia en Bilbao tras muerte de un pasajero en pleno vuelo

Un avión con destino Hamburgo que despegó este domingo desde Gran Canaria con casi 200 pasajeros a bordo tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Bilbao después de que uno de los viajeros sufriese un infarto mortal en pleno vuelo.

El incidente sucedió en el avión, Airbus 320 de la compañía Eurowings (una filial de Lufthansa), había partido a las 16.21 horas del aeropuerto de Gran Canaria. Tras más de tres horas de vuelo, el pasajero que viajaba con su hija, comenzó a sentirse indispuesto. La tripulación y algunos viajeros intentaron atenderlo sin éxito, por lo que el piloto decidió entonces pedir pista y aterrizar de emergencia en Bilbao.

El hecho provocó que el avión no pudiera volver a despegar, principalmente debido al proceso de levantamiento de cadáver.