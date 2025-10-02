Avanza 50% la construcción del Centro Regional de Hemodiálisis «Flor de Pino» en Estelí

La construcción del Centro Regional de Hemodiálisis «Flor de Pino» en Estelí alcanzó un avance del 50% en sus trabajos de edificación y equipamiento, según informó oficialmente el gobierno de Nicaragua, presidido por los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Esta moderna infraestructura sanitaria beneficiará directamente a pacientes con afectaciones renales graves del departamento de Estelí y zonas cercanas, fortaleciendo la red de atención especializada que forma parte del Modelo de Salud Familiar y Comunitario que impulsa nuestro país.

Este centro especializado tendrá una capacidad instalada para 100 sillones de hemodiálisis, lo que permitirá realizar hasta 1,800 sesiones de hemodiálisis semanales para atender a pacientes con afectaciones graves en sus riñones. Esta capacidad representa un avance significativo en la cobertura de servicios de nefrología para la región norte de nuestro país.

La infraestructura contemplada responde a las necesidades crecientes de pacientes que requieren tratamiento renal sustitutivo, ofreciendo una alternativa cercana y de calidad que evitará que los usuarios tengan que trasladarse largas distancias para recibir este tipo de atención médica especializada.

La obra contempla la construcción de sala de espera acondicionada para brindar comodidad a pacientes y acompañantes, vestidores especializados para pacientes, cuarto de procedimientos equipado con los estándares médicos requeridos, estación de enfermería funcional y áreas complementarias con tecnología de última generación.

Estas instalaciones fueron diseñadas siguiendo los protocolos internacionales para centros de hemodiálisis, garantizando que los pacientes reciban atención médica de calidad en un ambiente seguro y adecuado para este tipo de tratamientos que requieren condiciones sanitarias estrictas.

La nota de prensa oficial señala que este proyecto se enmarca dentro del trabajo continuo para el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario que ha implementado Nicaragua. El centro «Flor de Pino» representa una inversión estratégica en infraestructura de salud que contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen insuficiencia renal en la región norte del país.

La construcción de este centro especializado demuestra el compromiso del gobierno sandinista con la ampliación de servicios de salud especializada en departamentos que tradicionalmente han tenido limitado acceso a este tipo de atención médica, descentralizando los servicios de nefrología que anteriormente se concentraban principalmente en la capital, Managua.

Una vez concluido, el Centro Regional de Hemodiálisis «Flor de Pino» se convertirá en un referente de atención nefrológica para toda la región norte de Nicaragua, beneficiando no solo a los habitantes de Estelí sino también a pacientes de departamentos aledaños que actualmente deben trasladarse grandes distancias para recibir sesiones de diálisis.

