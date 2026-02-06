Autoridades coordinan acciones para auxiliar ballena varada en Monkey Point, Caribe Sur

Las autoridades se encuentran realizando las coordinaciones necesarias para auxiliar a una ballena de gran tamaño que quedó varada en las costas de la comunidad de Monkey Point, localizada al Sur de Bluefields, Caribe Sur.

Habitantes de la zona se mostraron alarmados desde horas de la mañana de hoy al descubrir el enorme ejemplar haciendo esfuerzos por tratar de regresar al agua, tras ser aparentemente expulsada como consecuencias del fuerte oleaje.

Según marineros de la zona, el cetáceo aparentemente fue arrastrado y desorientado por las potentes corrientes marinas que han afectado el Caribe Sur en los últimos días.

El hecho obligó a que especialistas del MARENA estén tratando de llegar al sitio con apoyo de la Fuerza Naval desde Bluefields para evaluar el estado de salud de la ballena y estudiar posibles maniobras de rescate, manteniendo una distancia prudente.

Aunque con poca frecuencia, estos incidentes suelen ocurrir por desorientación climática o cambios abruptos en las mareas, y requieren protocolos precisos para evitar que el peso del propio animal haga colapsar sus órganos internos mientras está fuera del agua.