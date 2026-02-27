Atención novios: Certificados de Matrimonio ya están listos para quienes fueron casados por Karen Gutiérrez y Eslin Acevedo

A partir de este sábado, las parejas que contrajeron matrimonio ante la jueza Karen Gutiérrez, del Juzgado Décimo Primero Distrito de Familia, y el doctor Eslin Freddy Acevedo, del Juzgado Décimo Distrito de Familia, ya pueden acudir a los estudios de Tu Nueva Radio Ya para retirar sus certificados oficiales de matrimonio.

“Los jueces y su personal están trabajando rápidamente, y ahora se suman los doctores Karen Gutiérrez y Eslin Acevedo, para que las parejas ya tengan ese documento que certifica que están oficialmente casados ante las leyes nicaragüenses. Por ello, deben venir a nuestros estudios este sábado hasta las 12 del mediodía y el lunes a partir de las 8 de la mañana”, detalló Claudia Rivas, del comité organizador de Ya Tu Boda 2026.

Además, ya se encuentran disponibles los certificados de las parejas que fueron casadas por las juezas: María José Arauz, Jueza Primero Distrito de Familia; Marlene de Fátima Zamora, Juez Segundo Distrito de Familia; y Xiomara Rivera Zamora, Jueza Tercero Distrito de Familia.

También pueden retirar sus documentos las parejas unidas por el doctor Diego Manuel Arana Castillo, Juez Quinto Distrito de Familia, y la doctora Margarita Romero, Juez Sexto Distrito de Familia.

Próximamente se informará cuando estén listos los certificados elaborados por los doctores José Ramón Barberena, Juez Cuarto Distrito de Familia; Luis Miguel Benavides Cruz, Juez Séptimo Distrito de Familia; María de los Ángeles Soza, Jueza Noveno Distrito de Familia; Karen Hernández Hernández, Jueza Décimo Cuarto Distrito de Familia; y la doctora Cecilia Hurtado Díaz.

“Ya Tu Boda 2026”, el evento de amor más grande de Nicaragua, celebró el pasado 14 de febrero el matrimonio civil de 250 parejas, protagonistas de emotivas y diversas historias de amor.

Durante esta jornada especial, novios y novias provenientes de distintos barrios y comunidades del país unieron sus vidas legalmente en un inolvidable evento celebrado en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende.