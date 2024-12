Ataque de pandillas contra un Hospital en Haití deja dos periodistas y un policía muertos

Un violento episodio sacudió la capital haitiana este martes cuando pandilleros atacaron la ceremonia de reapertura del Hospital General de Puerto Príncipe, dejando un saldo trágico de dos periodistas y un agente policial fallecidos, además de múltiples heridos, según informó la asociación de medios en línea de Haití.

Los reporteros Markenzy Nathoux y Jimmy Jean perdieron la vida mientras cubrían el evento de reapertura del principal centro hospitalario de la capital, el cual había permanecido cerrado durante meses debido a la violencia de las pandillas.

El Colectivo de Medios en Línea confirmó que el ataque fue perpetrado presuntamente por la coalición de pandillas Viv Ansanm, dejando además siete periodistas heridos en lo que la Asociación de Periodistas Haitianos describió como una «escena macabra comparable con el terrorismo».

Videos difundidos en internet mostraron escenas dramáticas dentro del hospital, con cuerpos ensangrentados en camillas y periodistas heridos en el suelo.

En tanto, Johnson «Izo» André, líder de la coalición Viv Ansanm que controla aproximadamente el 85% de Puerto Príncipe, se adjudicó la responsabilidad del ataque mediante un video en redes sociales, alegando que la coalición no había autorizado la reapertura del centro médico.

El gobierno interino, encabezado por Leslie Voltaire, emitió un comunicado condenando el «acto atroz» y prometiendo una respuesta firme ante este ataque que, según señalaron, constituye un golpe directo contra los fundamentos de la sociedad haitiana, especialmente contra una institución dedicada a la salud y la vida.

