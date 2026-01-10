Atacan a balazos bus con pasajeros en Huarochirí, Perú

El conductor de un bus de transporte público resultó herido, luego que la unidad fuera atacada a balazos cuando circulaba en Motupe, Huarochirí, en Perú.

Al momento del ataque, en la unidad viajaban varios pasajeros y según información preliminar, un sujeto subió a la unidad haciéndose pasar como pasajero y repentinamente amenazó al conductor.

Como resultado, un impacto de bala hirió al conductor, pese a ello continuó manejando hasta llegar a la intersección de las avenidas Miguel Grau con Belaunde, donde finalmente perdió el conocimiento.

Los pasajeros presentes, ante el impacto de la escena presenciada y con miedo, optaron por enviar mensajes a sus familiares para que llamen a la Policía Nacional en su auxilio.