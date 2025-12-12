Asiático con pronósticos reservados tras violento encontronazo cerca de Juigalpa

Una persona de origen asiático identificado como “Samuel” resultó esta madrugada gravemente lesionado cuando el microbús que conducía se estrelló contra un camión en el sector de El Salto, kilómetro 135 de la carretera a Juigalpa.

Grave accidente en El Salto deja dos personas heridas

Cazadores de noticias informaron que los vehículos involucrados son el microbús Toyota Hiace color blanco placa M 444 999, el que quedo prácticamente destruido y un camión color azul, Fordlan placa ZC 1923 el que iba cargado de verduras.

“El camión se dirigía hacia Managua, cuando mire que el microbusito se le metió, al parecer el conductor se durmió e impactó en la parte lateral izquierda del camión”, expresó un testigo del accidente.

Al lugar del accidente se llegaron técnicos de Cruz Blanca y bomberos que rescataron a “Samuel”, que había quedado prensado, para luego llevarlo al hospital Comandante Camilo Ortega, de Juigalpa, junto a otro de sus acompañantes que sufrió lesiones menores.

Se conoció que en el microbús viajaban varias personas quienes se trasladaban de Managua hacia Juigalpa a laborar a una tienda china, propiedad del ciudadano que resultó gravemente lesionado, mientras el camión cargado de verduras se dirigía de Zelaya central hacia Managua.

Agentes de tránsito realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas en del incidente vial, que deja dos lesionados y cuantiosos daños materiales.