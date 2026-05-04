Asesinan y queman a “influencer” en Honduras

El creador de contenido Freddy Rodríguez, más conocido como Rosado, fue asesinado y su cuerpo calcinado, en una zona remota entre El Tablón y Las Ánimas, en el sur de Honduras.

Rodríguez, de 34 años, acumulaba una amplia comunidad de seguidores en sus redes sociales desde hacía seis años, especialmente en TikTok, donde publicaba videos sobre ejercicio, fisicoculturismo y frases motivacionales.

La policía de Honduras halló el 26 de abril un cadáver con características similares a las del ‘influencer’ en una zona remota entre El Tablón y Las Ánimas, en el sur del país. Sin embargo, el estado de descomposición y carbonización del cuerpo retrasó la identificación oficial hasta el 1 de mayo.

Según los informes, el cuerpo presentaba señales de violencia y tras el asesinato habría sido quemado en otro lugar para dificultar su identificación. El caso es investigado.