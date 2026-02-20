Asesinan a tiros en EE.UU. al astrofísico que descubrió agua en un planeta lejano

El astrofísico del Instituto de Tecnología de California (CALTECH), Carl Grillmair, fue asesinado a tiros en el porche de su casa en la comunidad de Llano, en el condado de Los Ángeles.

Según medios locales, Grillmair fue atacado a tiros por un supuesto asaltante que minutos antes había robado un vehículo cerca del lugar del homicidio. Posteriormente, el sospechoso fue identificado como Freddy Snyder, de 29 años. Actualmente enfrenta cargos de asesinato, robo de vehículo y allanamiento.

Grillmair, de 67 años, era un respetado investigador en el área de la astronomía, cuyas investigaciones en estructura galáctica, materia oscura y exoplanetas aportaron avances significativos a la ciencia. Su trabajo más notable fue un artículo publicado en 2007 sobre la presencia de agua en un distante planeta fuera del sistema solar.