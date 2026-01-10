Asamblea Nacional realiza Sesión de Apertura de la 42 Legislatura

En saludo a los 19 años de Pueblo Presidente, éste sábado se realizó sesión de Apertura de la 42 Legislatura de la Asamblea Nacional, destacando en 2007, el comienzo de la segunda etapa de revolución que dejó en el pasado los nefastos gobiernos neoliberales.

El compañero Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, expresó son: 19 años de haber recibido una nefasta herencia neoliberal que no podemos olvidar, solo para reforzar donde no debemos regresar.

“Hace 19 años todos recordamos como nuestros hijos eran retirados de las escuelas sino pagaban. Son 19 años que nos queda para no volver jamás a aquellas terribles 12 horas de apagones”, recordó el titular del Legislativo.

Destacó que nuestro Estado Revolucionario está subordinado a los intereses y necesidades del Pueblo Presidente, lo que ha permitido el crecimiento económico, la estabilidad monetaria y el aumento sostenido de las exportaciones e importaciones para el bienestar de las familias y comunidades.

Remarcó que la paz y la seguridad son cimientos sagrados e irrenunciables para el desarrollo económico y mejor porvenir de Nuestra Nicaragua, bajo la Guía de la Revolución y la Unidad Inquebrantable del Pueblo Presidente.

A solicitud de la Co-Presidencia de la República, el Plenario aprobó con voto unánime en esta Sesión de Apertura, la ratificación de la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el Período Legislativo 2026-2027.