Asamblea Nacional aprueba en primera legislatura reforma parcial a Constitución de Nicaragua

La Asamblea Nacional aprobó en lo general la reforma parcial a la Constitución de Nicaragua, que fue remitida por el Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra y presentada a la Primer Secretaria por la compañera Claudia Curtis, del equipo jurídico de la Presidencia de la República.

Posteriormente, se inició la aprobación en lo particular. Será necesario la aprobación en Segunda Legislatura a partir de enero de 2025.

Es imperante y necesario modernizar y actualizar el Estado Revolucionario, para responder a las necesidades de toda la población, asegurando su actuación como instrumento de lucha contra la pobreza y garantía de Seguridad y Paz con Bienestar, destaca la iniciativa.

La reforma parcial a la Constitución de la República requiere ser aprobada en dos legislaturas. La Comisión Especial con Carácter Constitucional dirigida por el Presidente de la Asamblea Nacional doctor Gustavo Porras, presentó el dictamen favorable.

De acuerdo a la exposición de motivos contenida en esta propuesta dice:

«Que es necesario adecuar la Constitución Política de la República de Nicaragua para incorporar elementos fundamentales, así como de nuestra historia como son los héroes que a través de sus gestas nos han permitido vivir en la Nicaragua libre que disfrutamos».

También subraya que la «independencia, soberanía, autodeterminación, la seguridad y la paz son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense y fundamentos de la nación, se establece el modelo de participación directa de todos y todas los y las protagonistas que se unen en la lucha contra la pobreza para defender la seguridad y la paz con bienestar siendo el hilo conductor de la presente reforma parcial de la Constitución Política la lucha contra la pobreza como un trabajo de todo el Estado de manera articulada».

También destaca está reforma parcial que se deben fortalecer a las instituciones y «se hace necesario modernizar y actualizar el Estado Revolucionario, para responder a las necesidades de toda la población, asegurando su actuación como instrumento de lucha contra la pobreza y garantía de Seguridad y Paz con Bienestar«.

Así mismo, la presente iniciativa contiene los siguientes aspectos:

1-Se reconoce a los Pueblos Originarios y Afrodescendientes desde su propia identidad y cultura, dentro de un Estado unitario e indivisible.

-Se amplía constitucionalmente el derecho a la educación gratuita y de calidad, en todos sus niveles, inicial, básica, media, técnica, superior y docente.

-Se establece constitucionalmente el derecho a la salud gratuita y de calidad a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria, con el protagonismo del pueblo nicaragüense.

Tomando en cuenta lo anterior, dice la exposición de motivos que se ha efectuado una revisión artículo por artículo en la Constitución y se han adecuado en los casos necesarios para presentarle al Pueblo términos más accesibles y revolucionarios. Se ha utilizado el lenguaje inclusivo en todo el texto.

Poder es del Pueblo

En sus primeros artículos se deja claro que la soberanía nacional reside en el Pueblo que ejerce su protagonismo a través de instrumentos de democracia directa, el Poder Soberano lo ejerce el Pueblo por medio de sus instituciones y de sus representantes elegidos por sufragio universal, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación.

En el artículo 3 establece que el Estado nicaragüense se fundamenta en valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, desde la cultura e identidad nicaragüenses.

Igualmente, en esta reforma parcial se deja claro que «se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, así como la intervención en los asuntos internos de otros Estados». Además, el Estado de Nicaragua «reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el Derecho Internacional y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos políticos rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro».

Nicaragua privilegia la integración regional y un mundo multipolar

Agrega la iniciativa que «ninguna medida violatoria del derecho internacional tomada por Estados, grupos de Estados o gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez para el Estado nicaragüense, que tiene el derecho de tomar las medidas que sean necesarias para proteger su soberanía nacional».

Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la Unidad Centroamericana. Trabajamos por la construcción de la Gran Patria Latinoamericana y Caribeña, basada en los ideales unitarios y de hermandad de Bolívar y Sandino.

Los nicaragüenses luchamos por un nuevo orden multipolar en el mundo basado en la hermandad.

En estas reformas se hizo un cambio en el preámbulo donde se reconocen las luchas y pensamiento soberanos de héroes y patriotas, como los del 23 de julio de 1959, el Coronel Juan Pablo Umanzor, el Coronel Santos López, Camilo Ortega Saavedra, el Poeta Universal Rubén Darío, al Comandante Julio Buitrago Urroz, el Comandante Carlos Fonseca Amador, Leonel Rugama, Germán Pomares, Mujeres de El Cuá, el doctor Pedro Joaquín Chamorro, al niño mártir Luis Alfonso Velásquez Flores, el poeta Rigoberto López Pérez, el Padre Gaspar García Laviana, Héroes de San José de las Mulas, Cardenal Miguel Obando y Bravo, el Héroe Nacional Solidario Roberto Clemente y los comandantes eternos Hugo Chávez, Fidel Castro, José Martí, Ernesto «Che» Guevara, Salvador Allende, entre otros.

«Estamos hablando de una reforma parcial a la Constitución Política en primera legislatura y en una segunda legislatura en enero del 2025″, dijo el doctor Porras.

Destacó que la reforma parcial tiene el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional.

Dictamen favorable se realizó en unidad y hermandad

«En el mundo se viven momentos especiales, particulares, difíciles, todo mundo habla de guerra, nosotros insistimos en todo momento hablamos de paz, de hermandad, de unidad, de fraternidad y la comisión especial se caracterizó por eso, por la hermandad, por la unidad entre los nicaragüenses, entre las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea Nacional, revisamos y discutimos la iniciativa de ley en un ambiente como debe ser, de hermandad», subrayó Porras.

Añadió que Nicaragua avanza en el combate contra la pobreza, y muestra de esto que el Presupuesto General de la República 2025 tiene un superávit, dinero que ahora se ocupa para el desarrollo de programas sociales para protagonismos del pueblo, en carretera, parques, hospitales, comunicación fluida con la Costa Caribe.

«Todo esto se debe a que los nicaragüenses sandinistas, liberales, otros hermanos que están representados en esta Asamblea Nacional y una enorme cantidad de nicaragüenses que dicen que no tienen partido pero que trabajan por el desarrollo y que se sienten Nicaragüenses, si todas estas fuerzas no tuviéramos unidos no fuese posible todo esto, lógicamente con una visión clara estratégica de la presidencia, del Comandante Daniel, de la Compañera Rosario y del gobierno, del Estado y del FSLN que viene avanzando en esta dirección, todos estamos claros que estos pasos que venimos dando se debe establecer un marco jurídico que le dé fuerza, que le des solidez jurídica y ese marco es la Constitución y las leyes, ese es el marco jurídico», agregó.

Y recordó que a finales de hace dos siglos, antes de iniciar el siglo 21, se dio la Revolución Liberal la cual es respetada y fue ratificada en la Constitución, tanto sus avances y se estableció la separación absoluta entre el Estado y la iglesia.

«Ahora, a partir de la Revolución, a partir de 1987, hemos tenido una Constitución que ha establecido un marco jurídico, un camino constitucional que debemos seguir, y es el camino de un país en revolución y en evolución», señaló Porras, previo a la votación en general.

Esta reforma parcial permitirá dar, hacer, crear un marco constitucional acorde a los nuevos tiempos «para adecuar, actualizar, modernizar todo el marco jurídico a los nuevos tiempos de prosperidad, de paz, de seguridad, a los nuevos tiempos de compresión e interiorización de todos los nicaragüenses independientemente del pensamiento político, porque lo primero es la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad, la paz para lograr el bienestar y triunfar en la lucha contra la pobreza».

Estas reformas parciales se inició su aprobación en lo particular (artículo x artículo) y se continuará en enero en segunda legislatura.