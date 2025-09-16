Arrestan a pareja señalada de sustraer niño de 20 meses en El Castillo, Río San Juan

La Policía Nacional detuvo este martes a Katherine Pérez, de 25 años, y Santos Hurtado, de 26, tras ser señalados de la sustracción del niño Keylor Josué Montoya, de 20 meses de edad, de su casa en Río San Juan.

Policía Nacional rescata a niño tras sustracción en Río San Juan

Nuestro colaborador José Duarte, informó que el pequeño fue reportado como desaparecido luego de que Katherine le dijo a la abuelita que lo llevaría al centro de salud de la comunidad Buena Vista, en El Castillo.

La familia explicó que ellos no conocían a la mujer pero que con la intención de ayudar, le dieron posada luego que les dijo que no tenía donde quedarse, sin imaginar que se les iba a llevar a la inocente criatura.

Tras el reporte de la desaparición del niño, se conocieron videos grabados por cámaras de seguridad en donde Katherine Pérez aparecía cargándolo parcialmente cubierto para la gente no lo reconociera.

Asimismo testigos afirmaron que la mujer fue vista a bordo de una moto con el bebé, por lo que las autoridades policiales empezaron a rastrear su paradero hasta detenerla con Santos Hurtado, y recuperar al niño.

