Armada colombiana detiene a 5 nicaragüenses con más de 180 kilos de pesca ilegal
La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, detuvo una embarcación tipo langostera con bandera nicaragüense que realizaba pesca no autorizada dentro de un Área Marina Protegida en el banco Quitasueño, a 127 kilómetros de la isla de Providencia.
La embarcación, identificada como “Cap Loo”, fue intervenida por personal de Guardacostas, quienes encontraron a cinco tripulantes de nacionalidad nicaragüense a bordo.
El operativo resultó en el decomiso de más de 180 kilogramos de recursos marinos ilegales, incluyendo 154 de langosta, 5 de langosta ovada, 13 de pepino de mar, 6 de aleta de mantarraya y 4 kilos de King Crab.
Adicionalmente, se incautaron implementos de pesca ilícita como un compresor de aire, una manguera de 300 metros, caretas y ganchos artesanales, lo que indica la organización de la actividad.
Los detenidos y la carga incautada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en la isla de San Andrés.
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