Arde la iglesia de Vondelpark de Ámsterdam durante la Nochevieja

Por Silvana Jarquin
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Un aparatoso incendio provocó el derrumbe de la torre principal de la iglesia de Vondelkerk de Ámsterdam y ha obligado a evacuar a los vecinos de las viviendas cercanas al lugar. La iglesia, que data del año 1872, ha ardido por causas que se están investigando y las llamas se han elevado decenas de metros durante la noche de año nuevo.

Según las autoridades, la iglesia «no tiene salvación», ya que la torre, el tejado y buena parte de la sección central se han derrumbado.

El fuego se desató en torno a la 1.00 horas locales (00.00 GMT) en la torre de la iglesia, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió en un centro multiusos.

Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos informaron que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego, aunque el departamento de bomberos no confirmó esta hipótesis.

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