Aparente infarto le arrebata la vida a capitalino en un bar de Managua

El ciudadano Rolando Antonio Vado Calderón de 58 años de edad, murió, aparentemente, al sufrir un letal infarto cardíaco, cuando departía junto a su compañera de vida Carla Patricia Guillén Largaespada.
La desgracia ocurrió la noche de este sábado, en el bar “Las Barras”, situado del Complejo de Salud “Conchita Palacios” 25 varas arriba en Managua.
Doña Carla Guillén dijo a Tu Nueva Radio Ya, que estaban tomando cervezas y bailando en el bar, de repente empezó a sudar, se sintió mal y se desvaneció. “De inmediato trataron de auxiliarlo, pero ya no tenía signos vitales”, aseguró.
El cuerpo de Vado Calderón fue remitido al Instituto de Medicina Legal, para determinar las causas exactas de su deceso, y posteriormente, sus familiares velaran sus restos en la colonia Primero de Mayo en casa de sus familiares.
Las autoridades de la Policía Nacional al llegar al lugar iniciaron las investigaciones.