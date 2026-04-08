Anuncian corte temporal de energía eléctrica en Villa Tiscapa por obras en la Pista Héroes de la Insurrección

La Alcaldía de Managua informó a la ciudadanía que, como parte de los avances en el proyecto de ampliación y construcción de la Pista Héroes de la Insurrección, se llevará a cabo una interrupción temporal del suministro de energía eléctrica.

Esta medida es necesaria para ejecutar de manera segura las labores de remoción y reubicación del cableado eléctrico en la zona intervenida.

La zona afectada por este corte programado será el sector de Villa Tiscapa. La suspensión del servicio está prevista para el próximo jueves 9 de abril de 2026, en un horario de 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

Se recomienda a las familias de este sector tomar las previsiones necesarias durante estas tres horas de trabajo técnico.

La municipalidad agradeció de antemano la comprensión de los habitantes ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar.

Asimismo, destacó que estas labores son fundamentales para contribuir al desarrollo y modernización de la infraestructura vial de la capital, asegurando una red eléctrica adecuada a la nueva magnitud de la pista.