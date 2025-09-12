Anciano sufre derrame cerebral tras ser atacado por enmascarados en Estados Unidos

Un grupo de más de 12 encapuchados irrumpió de manera violenta en la joyería Kim Hung Jewelry, ubicada en San José, California, en la que se encontraba el propietario de 88 años.

Según videos de seguridad, lo que en un primer momento podía parecer un accidente, se convirtió en un momento de pánico para el comerciante. De un vehículo empezaron a bajarse varios encapuchados que, con martillos, bates y otros objetos, rompieron las vitrinas del lugar, llevándose varios de los productos a la venta.

Además, las cámaras de seguridad de la joyería también captaron el momento en el que uno de los encapuchados empuja al adulto mayor y lo hace caer al suelo, mientras sus compañeros siguen robando todo.

El propietario, un hombre de 88 años, resultó herido y hasta sufrió un derrame cerebral por la traumática experiencia. Autoridades están investigando los hechos.

Por otro lado, se estima que los daños al local ascienden entre 50.000 y 100.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, todavía no se conoce el monto de las joyas hurtadas, pero se cree que las pérdidas para el adulto mayor son millonarias, ya que además tendrá que asumir también los gastos médicos derivados de su hospitalización.