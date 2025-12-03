Altares y devoción marcan la celebración de la Purísima en todo el país, destaca vicepresidenta Rosario Murillo

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo expresó con entusiasmo el fervor con que las familias nicaragüenses celebran La Purísima, con altares en barrios, municipios y comarcas del país y la destacó como “la mayor fiesta popular de nuestro pueblo”.

Agregó “Así estamos compañer@s, nos sentimos bendecidos, contentos celebrando nuestras Purísimas, los hermosos altares que podemos ver en todos los barrios, de todos los municipios y también en las comarcas campesinas. Esta es una fiesta, gran fiesta, quizá la mayor fiesta popular de nuestro pueblo, ese amor a nuestra madre de María, que se celebra en grande ese amor a nuestra madre María que festejamos en grande”.

“Ese amor con los colores de nuestra bandera azul, blanco y azul para defender esa bandera, para defender ese azul y blanco de nuestros cielos, muy valientes somos», destacó la Copresidenta Rosario Murillo.