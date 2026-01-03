ALBA-TCP repudia la grave agresión militar perpetrada por EE.UU. contra Venezuela

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) repudia la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

En este sentido, denuncia ante la comunidad internacional los ataques aéreos realizados en la madrugada del 3 de enero contra localidades civiles y militares de Caracas y de otros estados del país.

A través de un comunicado oficial, el ALBA-TCP, señala que: «Se trata de un acto criminal de guerra, en violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, que amenaza la paz, la soberanía y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe. Esta agresión tiene un objetivo claro: el saqueo de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo y el oro, mediante una política colonial de intervención militar y cambio de régimen».

«El imperialismo estadounidense vuelve a recurrir a la guerra para imponer sus intereses, desconociendo la autodeterminación de los pueblos y la historia de resistencia de un país que jamás se ha rendido a la dominación extranjera.

Desde ALBA Movimientos llamamos a la denuncia inmediata y permanente de esta agresión, en las redes, en los territorios y en las calles», indicó.

Asimismo, el organismo exigió «una postura firme de los gobiernos y de los organismos internacionales y convocamos a los gobiernos democráticos y comprometidos con la paz a rechazar esta barbarie sin tibiezas. Exigimos el cese inmediato e incondicional de la ofensiva militar de los Estados Unidos contra Venezuela».

«Convocamos a los pueblos del mundo a movilizarse de manera permanente, a partir de este sábado 3 de enero, en todos los países, frente a las embajadas y representaciones diplomáticas de los Estados Unidos, para denunciar esta guerra imperialista», señaló.

Por otra parte, llamó también a la realización de actos continuos de solidaridad activa frente a las embajadas de Venezuela, en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía y de su derecho a la paz.

«Por la paz, por la soberanía de los pueblos y contra la guerra imperialista en Nuestra América ¡Fuera yanquis de Venezuela! ¡Fuera el imperialismo de los Estados Unidos de América Latina y el Caribe!», concluyó.