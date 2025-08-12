type here...
ALBA-TCP condena asesinato de periodistas en Gaza y exige fin del Genocidio

Por Jhonny Martínez
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) repudió enérgicamente el asesinato del periodista Anas Jamal al-Sharif y cinco de sus colegas en Gaza.

Los 6 periodistas de Al-Jazeera asesinados por Israel
Los 6 periodistas de Al-Jazeera asesinados por Israel

El ataque, perpetrado por Israel, se dirigió contra una carpa de prensa claramente identificada frente al hospital Al-Shifa.

La Alianza califica los hechos en Palestina como un «genocidio planificado y en ejecución» y una «política deliberada de silenciamiento forzado» para impedir que el mundo conozca los crímenes de Israel.

La organización denunció que desde octubre de 2023, Israel ha segado la vida de un total de 238 periodistas.

El ALBA-TCP acusa al Estado sionista de Israel de convertir la Franja de Gaza en un «laboratorio de crímenes de lesa humanidad», violando el Derecho Internacional Humanitario.

En su declaración, el ALBA-TCP reafirma su «compromiso inquebrantable e irrevocable con la causa palestina» y exige el cese inmediato del genocidio, el levantamiento del asedio y el fin de la ocupación, para que Palestina pueda ser libre, soberana y viva en paz.

