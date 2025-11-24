ALBA rechaza mentiras y calumnias de Estados Unidos contra Venezuela

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) emitió una declaración hoy, 24 de noviembre de 2025, rechazando de manera categórica la nueva acción del Departamento de Estado de Estados Unidos de designar como «organización terrorista» al inexistente Cartel de los Soles.

La ALBA considera que esta maniobra busca vincular falsamente al Estado venezolano para justificar una agresión y forzar un cambio de gobierno en el país suramericano.

La alianza califica esta operación como una «mentira grotesca» y una «maniobra política errática» que podría conducir al gobierno estadounidense a cometer errores aún más graves, capaces de generar escenarios indeseables.

La Alianza destaca que la política de agresiones y amenazas contra Venezuela ha sido rechazada de manera contundente por la comunidad internacional, y exhorta al gobierno de Estados Unidos a cesar su política de agresión contra la región, ya que tales acciones promueven inestabilidad, falsedades y riesgos innecesarios para la convivencia regional.

La organización reafirmó su apoyo incondicional al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, y reiteró su compromiso con la verdad, la paz y la soberanía de los pueblos.

ALBA RECHAZA LAS MENTIRAS Y CALUMNIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO CONTRA VENEZUELA



