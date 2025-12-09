Al menos tres heridos tras voraz incendio en edificio de Nueva York

Al menos tres personas resultaron heridas en un grave incendio registrado este martes en un edificio apartamentos del barrio Upper West Side en Manhattan, en Nueva York.

Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos, indicó que dos residentes y un bombero fueron trasladados al hospital por lesiones leves. Además, uno de los residentes, que no podía bajar las escaleras por sí solo, fue rescatado por los bomberos.

En una imagen difundida por la agencia se puede ver cómo las llamas consumen la azotea y las ventanas de la última planta del edificio, mientras emerge una gran humareda de la parte superior.