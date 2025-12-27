Al menos 15 muertos y casi 20 heridos al despeñarse un autobús en el sur de Guatemala

Socorristas acudieron al lugar del desastre en Cumbre de Alaska, Totonicapán, luego de que un vehículo de transporte de pasajeros cayera por un barranco de 75 metros, dejando decenas de víctimas y múltiples heridos trasladados a hospitales cercanos

Rescatistas desplegaron más de veinte ambulancias y sumaron a decenas de efectivos de distintas estaciones para atender la emergencia ocurrida en la Cumbre de Alaska, en Totonicapán, según detalló el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. El accidente, que tuvo lugar alrededor de las 20:30 del sábado, involucró un autobús de pasajeros que se precipitó más de 75 metros por un barranco, dejando al menos quince personas fallecidas y diecinueve heridas, de acuerdo con la información publicada por el mismo cuerpo de socorro en sus canales oficiales.

El medio informó que el incidente sucedió en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, una vía que recorre aproximadamente 20.000 kilómetros conectando diversos países de América por la costa oeste. El autobús transportaba pasajeros en dirección al departamento de San Marcos cuando, por causas que se mantienen en investigación, perdió el control y cayó por un desnivel próximo a los cien metros.

La magnitud del accidente movilizó a por lo menos diez compañías de Bomberos Voluntarios, junto a dotaciones de más de cinco estaciones de Bomberos Municipales Departamentales, según reportó el cuerpo de Bomberos Voluntarios a través de sus comunicaciones. Los equipos utilizaron más de veinte ambulancias para trasladar a los heridos a los hospitales de Totonicapán y Quetzaltenango, donde continúan bajo atención médica.