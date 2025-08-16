Al calor del licor, trabajador es asesinado a tiros por su patrón en Punta Gorda, Bluefields

El ciudadano Yelson Josué Argüello Suazo, de 30 años, fue asesinado a tiros por el sujeto Justo Martínez, de 45 años, con quien ingería licor en una casa de madera en la comunidad Monte Cristo 2, de Punta Gorda, Bluefields, Caribe Sur.

Según testigos, los dos hombres discutieron acaloradamente, y luego Martínez sacó un arma de fuego y le disparó a Yelson en el pecho.

A pesar de que la víctima intentó huir, Martínez lo persiguió y le asestó dos disparos más: uno en el lado izquierdo del estómago y otro en la zona pélvica, causándole la muerte de forma instantánea.

La víctima era originaria de la comunidad de San Miguel y trabajaba para su agresor.

Los comunitarios temen que Justo Martínez, quien ya contaba con antecedentes por intento de asesinato contra su cónyuge y se encontraba huyendo de la justicia, logre evadir nuevamente a las autoridades.

El cuerpo de Yelson Argüello Suazo fue entregado a su familia.