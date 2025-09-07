Agente policial perece en accidente de tránsito en Nagarote

El compañero policía Noel Antonio Reyes, de 30 años, perdió la vida en accidente de tránsito la noche del sábado, en Nagarote, León.

El agente de policía policía Noel Antonio Reyes, de 30 años

Reyes se transportaba en una motocicleta placa LE 70-379, en la que perdió el control al llegar al kilómetro 43 de la carretera Nueva a León.

En el hecho, el agente policial chocó con el camión placa M 302-097, conducido por Junior Ortiz, de 23 años.

Noel Antonio Reyes era conocido cariñosamente como “Machito”, y era originario del municipio de La Paz Centro, departamento de León.

