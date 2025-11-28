Agente policial muere al ser impactado en su moto por una camioneta en Condega, Estelí

El ciudadano Lener José Salgado, de 33 años, falleció la mañana de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de la comunidad El Bramadero, localizada en el kilómetro 219 de la carretera norte, en el municipio de Condega, departamento de Estelí.

Cazadores de noticias informaron que Lener se trasladaba en la motocicleta marca Yahama color negro placa CH 53-377 cuando fue impactado de frente por la camioneta marca Toyota color gris con placas de Managua 298-065.

Testigos dijeron que la camioneta era conducida por el señor Jorge López, de 53 años, quien debido al exceso de velocidad perdió el control y le invadió el carril al motociclista, causándole la muerte de forma casi inmediata.

Lener José Salgado era miembro de la Policía Nacional y al momento del accidente se dirigía a comprar materiales de construcción para la construcción de su casita, con el dinero que había recibido de aguinaldo.

En la motocicleta viajaba como acompañante otra persona cuya identidad y estado de salud se desconoce por el momento.